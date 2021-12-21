Американская киноакадемия сегодня объявит шортлист номинантов на премию Оскар-2022

На прошлой неделе были объявлены номинанты на «Золотой Глобус» — и предсказания американской прессы и кинокритиков насчет шортлист «Оскара» не слишком расходятся со списком «Глобуса».

Среди номинантов на лучший фильм в шортелисте, скорее всего, точно окажется ирландская драма «Белфаст» Кеннета Брана, «Власть Пса» Джейн Кэмпион и «Дюна» Дени Вильнева, а также «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и вероятно — режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая Дочь».

Номинации на лучшего актера точно не избежать Бенедикту Камбербатчу за главную роль во «Власти Пса», в шортлист Оскара может попасть и Леонардо Дикаприо за роль в американской политической сатире «Не смотри наверх», в также Уилл Смит за «Короля Ричарда». В категории «Лучшая Актриса» ставят на Леди Гагу за «Дом Гуччи», Кристен Стюарт за роль Леди Дианы в фильме «Спенсер» и Оливию Колман в «Незнакомой Дочери». И не исключают попадание в шортлист Николь Кидман за «Быть Рикардо», Пенелопы Круз за роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери» и Фрэнсис Макдорманд за «Макбет» Джоэля Коэна.

В список вероятных кандидатов на попадание в шортлист «Оскара» в категории лучший иностранный фильм журнал «Вэраити» включил и российскую драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки» — на Каннском фестивале картина получила гран-при в категории Особый Взгляд.