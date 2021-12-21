Джен Псаки: Вопрос о вступлении Украины в НАТО должны решать только Киев и Североатлантический альянс

Вопрос о вступлении Украины в НАТО должны решать только Киев и Североатлантический альянс, — заявил официальный представитель Белого Дома Джен Псаки. Псаки пояснила, что рекомендация воздержаться от поездок на Украину действовала и раньше, из-за пандемии коронавируса. Госдепартамент обновил ее с упоминанием увеличения числа российских военных у границы лишь с тем, чтобы предоставить дополнительную информацию.

