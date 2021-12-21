Китай готов обсуждать вопросы безопасности с ядерными государствами

Так в МИДе КНР ответили на вопрос, нужен ли Пекину договор с Вашингтоном, аналогичный тому, что Россия предложила США и НАТО. В заявлении внешнеполитического ведомства Китая содержится призыв к НАТО делать больше для поддержания международной безопасности. В Москве уже назвали «ощутимой» поддержку России со стороны Китая.