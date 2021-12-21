Российские военные рапортуют об успешном пуске ракеты «Калибр» из Японского моря

В сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота говорится, что о на поразила береговую цель на расстоянии более одной тысячи километров. Пуск крылатой ракеты произвела новейшая дизельная подводная лодка.
2021-12-21T10:05:42+03:00
2021-12-21T10:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 21 декабря 2021
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