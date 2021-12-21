Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в крупную аварию

Глава региона ехал на встречу с семьями горняков, погибших на шахте «Листвяжная», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сам Сергей Цивилев в момент аварии находился в автомобиле, утверждается, что он не пострадал. Вместе с тем, нет никакой информации о его состоянии, также не известно, продолжил ли он свой путь. По данным местных СМИ, ЧП произошло в 60 километрах от Новокузнецка, губернатор ехал в составе кортежа, после ДТП остальные машины уехали, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Автоавария произошла этим утром. Судя по кадрам очевидцев в социальных сетях, столкнулись по меньшей мере 5 машин: два грузовика, две легковушки и микроавтобус. Причем один из легковых автомобилей серьезно поврежден – у него полностью отсутствует багажник, помяты двери, открыт капот. В администрации региона сообщают, то никто не погиб, но есть пострадавшие, им на месте оказывается помощь медиков, точное число не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняют прибывшие сотрудники ГИБДД.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла в конце ноября. Из-за взрыва метана под завалами погибли 51 человек.