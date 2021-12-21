Госдума сегодня рассмотрит во втором, основном, чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты собираются принять документ до конца года.

Одна из ключевых поправок, которую внесли перед вторым чтением — тех, кто использует машину в личных целях, не будут штрафовать за вождение без диагностической карты. В ней прописываются результаты технической проверки автомобиля. Законопроект об отмене техосмотра, как уверяет председатель Госдумы Вячеслав Володин, доработали в интересах автовладельцев. Из документа по его словам убрали все разночтения. Техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков, поскольку это вопрос безопасности людей, написал Володин у себя в телеграм-канале. Он надеется, что документ полностью примут на этой неделе. Ранее единороссы объясняли намерение отменить процедуру тем, что для большинства автомобилистов она стала формальностью. К тому же по закону о безопасности движения владельцы легковых машин сами отвечают за их техническое состояние. Между тем в КПРФ считают, что после отмены обязательного техосмотра доля аварий, вызванных неисправностями автомобилей, на порядок вырастет.

По данным газеты «Коммерсант» годовой оборот по стране от проведения техосмотра достигает примерно 80 миллиардов рублей. Люди, занятые в этой сфере, недовольны законопроектом, отмечает издание.