Губернатор Калининградской области сообщил о сложностях с поставками грузов

Из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву возникли сложности с поставками грузов в Калининградскую область, — сообщил губернатор Антон Алиханов. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что ситуация осложнилась – грузовики решили перенаправить через Латвию, но на ее границах также возникли очереди.