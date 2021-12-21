Губернатор Калининградской области сообщил о сложностях с поставками грузов

Из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву возникли сложности с поставками грузов в Калининградскую область, — сообщил губернатор Антон Алиханов. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что ситуация осложнилась – грузовики решили перенаправить через Латвию, но на ее границах также возникли очереди.
2021-12-21T09:39:23+03:00
2021-12-21T09:41:14+03:00
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09:39, 21 декабря 2021
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