ВОЗ: Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году, если к лету будет вакцинировано 70% населения планеты

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году, если к лету будет вакцинировано 70% населения планеты, — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Глава ВОЗ также выразил обеспокоенность тем, что из медицины уходит много профессионалов, которые устали работать в условиях пандемии.

