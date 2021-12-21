Пациенты с рассеянным склерозом просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации против COVID

Пациенты с рассеянным склерозом просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации против коронавируса, — пишет газета «Коммерсантъ». Она отмечает, что на портале Change.org размещена соответствующая петиция. В ней отмечается, что обновленные рекомендации ведомства не включают аутоиммунные заболевания, к которым относится рассеянный склероз. В России, по официальным данным, с этим диагнозом живут более 150 тысяч человек.
2021-12-21T09:33:56+03:00
2021-12-21T09:47:27+03:00
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09:33, 21 декабря 2021
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