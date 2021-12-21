Пациенты с рассеянным склерозом просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации против COVID

Пациенты с рассеянным склерозом просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации против коронавируса, — пишет газета «Коммерсантъ». Она отмечает, что на портале Change.org размещена соответствующая петиция. В ней отмечается, что обновленные рекомендации ведомства не включают аутоиммунные заболевания, к которым относится рассеянный склероз. В России, по официальным данным, с этим диагнозом живут более 150 тысяч человек.