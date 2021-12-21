Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк, — сообщает пресс-служба областного правительства. Сергей Цивилев не пострадал. Губернатор ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты Листвяжная.

Официальной информации о ДТП очень мало. Ранее сообщалось, что в аварии жертв нет, но есть пострадавшие — их число не уточнялось. Судя по видео с места событий в соцсетях, в ДТП попало не менее пяти машин, в том числе Мерседес с правительственными номерами.