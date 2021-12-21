МИД ФРГ назвал необоснованной высылку двух своих дипломатов из России

Накануне Москва объявила их персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Берлина.

В немецком внешнеполитическом ведомстве убеждены, что высылка дипломатов из России осложнит отношения между Москвой и Берлином. Там считают, что подобные действия ничем не обоснованы – в отличие от мер властей ФРГ, неделю назад объявивших персонами нон грата двух российских дипломатов. Эти шаги, как говорится в заявлении немецкого МИДа, связаны с решением суда по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, произошедшем в августе 2019 года.

Между тем в Москве, напротив, называют приговор, в котором содержится вывод о причастности к преступлению российских спецслужб, «оторванным от реальности» и «необъективным». Необоснованным в российском МИДе из-за этого считают и высылку двух своих дипломатов из Германии.

Виновным в убийстве Хангошвили суд в Берлине признал 56-летнего россиянина. Его приговорили к пожизненному заключению. Как счел суд, он был связан с ФСБ, а мотивом убийства было то, что Хангошвили являлся полевым командиром во время Второй Чеченской войны. Защита все обвинения отрицала.

На фоне расследования убийства Зелимхана Хангошвили Россия и Германия два года назад уже обменивались высылкой дипломатов. Берлин считал, что сотрудники российской дипмиссии недостаточно помогали в изучении всех обстоятельств дела.