В Японии впервые за почти три года провели смертную казнь

Троих преступников повесили по распоряжению министра юстиции, сообщает телеканал NHK. Имена приговоренных не разглашаются, однако известно, что им было 44, 54 и 65 лет соответственно, они обвинялись в убийстве и ограблении нескольких человек.

На данный момент смертной казни в Японии ожидают свыше сотни обвиненных. Ранее ассоциация адвокатов страны неоднократно требовала отмены смертной казни и замены её на пожизненное заключение. Однако, как сообщил заместитель генсека кабинета министров, правительство против отмены такого вида наказания, но в перспективе готово осторожно изучить этот вопрос. По его словам, сами граждане считают, что смертный приговор является неизбежным, если речь идет о предельно циничных и жестоких преступлениях.

Около года назад японское правительство действительно публиковало данные опроса, согласно которому более 80% населения станы высказывались за сохранение высшей меры наказания. В частности, граждане утверждали, что если отменить смертную казнь, то семьи, которые уже пострадали от этого, будут чувствовать несправедливость.

С осуждением позиции Токио в этом вопросе неоднократно выступали в Евросоюзе, а также в международных правозащитных организациях.