В США зафиксирована первая смерть пациента, у которого выявили омикрон-штамм коронавируса

Это 50-летний мужчина, проживавший в Техасе. У него не было особых проблем со здоровьем, но при этом он не вакцинировался.

Американские власти также сообщили, что более 70% новых заражений приходится именно на омикрон-штамм.

Мэр Нью-Йорка Билл ДеБлазио обратился с к президенту США Джо Байдену с просьбой направить федеральную помощь городу на фоне рекордного роста заболеваемости Омикроном — речь идет не только о дополнительных вакцинах, но и о лечении моноклональными антителами. ДеБлазио также попросил американские власти как можно скорее авторизовать таблетки Пфайзер для лечения коронавируса. Ежедневный рост заболеваемости коронавирусом в Нью-Йорке вырос втрое за две недели, достигнув отметки в 5000 случаев в день.

В столице США Вашингтоне на фоне рекордного роста заболеваемости мэр города в понедельник восстановила мандат на ношения масок внутри помещений. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенаторы Элизабет Уоррен и Кори Букер — все полностью вакцинированные и получившие бустерную дозу, объявили о положительных тестах на коронавирус. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне объявила, что президент Байден на прошлой неделе находился в тесном контакте с «сотрудником среднего звена», у которого позже был обнаружен коронавирус. В понедельник утром у Байдена показал отрицательный результат на вирус, тест будет снова проверен в среду.

Как ожидается, в своем обращении Джо Байден сделает акцент на важности вакцинации в противоположность введению новых ограничительных мер.

