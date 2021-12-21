Коммунисты сегодня планируют возложить цветы к могиле Сталина, отметив очередную годовщину со дня его рождения

В мероприятии примут участие полторы тысячи человек, — рассказал «Эху Москвы» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Афонин сказал, что проблем в организации мероприятия возникнуть не должно, так как проводиться оно будет с учетом всех мер предосторожности.
2021-12-21T08:36:06+03:00
2021-12-21T09:30:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955102-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3586094.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:36, 21 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...