Коммунисты сегодня планируют возложить цветы к могиле Сталина, отметив очередную годовщину со дня его рождения

В мероприятии примут участие полторы тысячи человек, — рассказал «Эху Москвы» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Афонин сказал, что проблем в организации мероприятия возникнуть не должно, так как проводиться оно будет с учетом всех мер предосторожности.