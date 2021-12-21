Дорогомиловский суд Москвы продолжит рассмотрение дела по существу в отношении редакторов студенческого журнала DOXA

Как сообщает сам журнал, на прошлом заседании подсудимой Наталье Тышкевич судья Анастасия Татаруля вновь попыталась назначить нового адвоката. При этом у студентки уже есть свой защитник, поэтому госзащита заявила о самоотводе, однако судья просьбу выполнять отказалась.

Спустя некоторое время, когда завершился очередной перерыв, государственного защитника назначили уже другому фигуранту дела – Алле Гутниковой, хотя и у нее уже был свой адвокат. Вновь был заявлен самоотвод и это ходатайство судья все же выполнила.

В целом же претензии к DOXA возникли после того, как участники издания записали видеообращение, где призвали студентов не бояться выходить на митинги даже при угрозе отчисления. Теперь редакторам Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну предъявлены обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность. Сами подсудимые вину не признают.

Как ожидается, прокурор продолжит зачитывать тома дела в 10 утра по Москве.