Бывший глава «Команды 29» Иван Павлов запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже

Бывший глава объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов* запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже. Организация должна будет работать еще лучше и станет еще масштабнее, об этом в эфире телеканала «Дождь*» рассказал один из адвокатов Евгений Смирнов. Новый проект будет называться «Первый отдел».

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.