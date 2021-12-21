Бывший глава «Команды 29» Иван Павлов запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже

Бывший глава объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов* запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже. Организация должна будет работать еще лучше и станет еще масштабнее, об этом в эфире телеканала «Дождь*» рассказал один из адвокатов Евгений Смирнов. Новый проект будет называться «Первый отдел».
2021-12-21T08:04:59+03:00
2021-12-21T08:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 21 декабря 2021
* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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