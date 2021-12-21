В Самаре судят бывшего полицейского, которого обвиняют в утечке информации

Материалы могут быть связаны с политиком Алексеем Навальным.

Кириллу Чупрову инкриминируют получение взятки за выдачу секретной информации. В частности, речь идет о базе данных «Розыск-Магистраль». Как пишет газета «КоммерсатЪ» со ссылкой на материалы следствия, у бывшего силовика запрашивали данные о рейсовых поездках необходимого человека, а он взамен на вознаграждение предоставлял ее. Позднее эти материал могли быть использованы для написания расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Ранее этого же полицейского привлекали к ответственности по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Это также было связано с базой данных «Розыск-Магистраль». Заседания проходили в закрытом режиме.

Расследование журналистов The Insider*, Bellingcat* и CNN при участии Der Spiegel вышло в свет в декабре прошлого года. В частности, расследователи утверждали, что к отравлению политика причастна целая группа сотрудников ФСБ. Однако силовики это отрицают.

Как ожидается, новое заседание по делу Кирилла Чупрова состоится уже в четверг. Прошлое слушание было перенесено из-за неявки свидетелей.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.