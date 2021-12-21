В СПЧ рассчитывают проверить все красноярские колонии, фигурирующие в новом архиве с записями пыток

В Совете по правам человека рассчитывают проверить все красноярские колонии, фигурирующие в новом архиве с записями пыток. Об этом рассказала член Совета Ева Меркачева. О своей проверке объявила и сама ФСИН.

Вчера в Думу внесли законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления с наказанием до 12 лет. Член СПЧ Игорь Каляпин выразил недовольство, что законопроект не соответствует международным нормам.

Также после публикаций был возбужден ряд уголовных дел, глава ФСИН ушел в отставку, а криминальные авторитеты призвали не понижать в неформальной тюремной иерархии жертв пыток и изнасилований со стороны тюремщиков.