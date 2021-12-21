В США впервые одобрили к применению терапию для пациентов с ВИЧ без ежедневного приема таблеток

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило препарат «Апретьюд» (действующее вещество каботегравир). Он применяется в форме уколов 1 раз в 2 месяца. Новое лекарство подходит для взрослых и подростков весом от 35 килограмм.