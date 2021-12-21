В США впервые одобрили к применению терапию для пациентов с ВИЧ без ежедневного приема таблеток

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило препарат «Апретьюд» (действующее вещество каботегравир). Он применяется в форме уколов 1 раз в 2 месяца. Новое лекарство подходит для взрослых и подростков весом от 35 килограмм.
2021-12-21T07:36:23+03:00
2021-12-21T09:34:41+03:00
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07:36, 21 декабря 2021
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