NASA планирует перекрестные полеты российских и американских астронавтов следующей осенью

Сейчас американская сторона ждет одобрения России, — сообщил представитель Национального управления США по аэронавтике. Американский астронавт отправится на орбиту на корабле «Союз», российский — на аппарате Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что в космос на американском корабле полетит единственная женщина-космонавт из России Анна Кикина.

