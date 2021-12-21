Сейчас американская сторона ждет одобрения России, — сообщил представитель Национального управления США по аэронавтике. Американский астронавт отправится на орбиту на корабле «Союз», российский — на аппарате Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что в космос на американском корабле полетит единственная женщина-космонавт из России Анна Кикина.
NASA планирует перекрестные полеты российских и американских астронавтов следующей осенью
Сейчас американская сторона ждет одобрения России, — сообщил представитель Национального управления США по аэронавтике. Американский астронавт отправится на орбиту на корабле «Союз», российский — на аппарате Crew Dragon.