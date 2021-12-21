Мировой судья сегодня рассмотрит дело бывшего главного редактора телеканала «Муз-ТВ»

Его обвиняют в распространении вредной для детей информации.

Андрею Разыграеву грозит до 20 тысяч рублей штрафа. Он уволился с «Муз-ТВ» после того, как компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Роскомнадзор разглядел нарушение в церемонии награждения июньской премии «Муз-ТВ», в которой приняли участие блогеры Даня Милохин и Игорь Синяк. Они пришли на церемонию в женских платьях. Исполнители Филипп Киркоров и Давид Манукян проехались в кабриолете в образе молодоженов. Их окружали полуобнаженные люди. Телеканал транслировал премию под возрастной маркировкой «6+». Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей, а самого Андрея Разыграева — на 100 тысяч. При этом уже бывший главный редактор не связывает свое увольнение с произошедшим.

Протокол о распространении вредной для детей информации составили и на сам телеканал. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.