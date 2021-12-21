Минздрав впервые включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок

Эта мера касается и подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Вакцинация от коронавируса, согласно утвержденному приказу, будет проводиться по эпидемиологическим показателям. Несовершеннолетние граждане от 12 лет будут проходить кампанию исключительно добровольно. Для этого нужно будет согласие одного из родителей или законного представителя. Подростки в документе отнесены к третьему уровню приоритета по вакцинации – вместе со студентами, призывниками и госслужащими.

Вместе с тем к первому уровню приоритета, то есть к группе, которой привиться от коронавируса будет необходимо в первую очередь, в календаре отнесены лица старше 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, а также соцработники. Кроме того, в этом перечне присутствуют лица с хроническими заболеваниями и жители городов с численностью более 1 млн человек.

Между тем обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан ранее была введена почти во всех регионах России. Исключением является лишь Ингушетия.

Инициатива о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок была выдвинута еще весной, а в конце мая правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.