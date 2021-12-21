В Красноярском крае ФСИН проведет проверку после публикации новых видео с пытками

Об этом сообщается на сайте регионального управления службы. Сегодня правозащитный проект Gulagu.net представил очередную порцию доказательств издевательств над заключенными.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, кадры были сняты в октябре этого года. На видео осужденные, сотрудничающие с администрацией, избивают другого арестанта по заданию руководства колонии. На другом видео заключенного выбрасывают из окна.

Gulagu.net утверждает, что опубликовал менее 1% от всего секретного архива ФСИН, находящегося в его распоряжении.

Правительство накануне поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки.

