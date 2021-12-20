Сборная Канады по хоккею отказалась принять участие в Кубке Шпенглера

Национальная команда снялась со старейшего хоккейного турнира из-за пандемии. Об этом говорится на официальном сайте Федерации хоккея страны. Соревнование проводятся с 1923 года. В прошлом году его отменили из-за коронавируса, однако в этом все же решили провести. Он стартует уже в это воскресенье и продлится до 31 декабря в швейцарском Давосе.

