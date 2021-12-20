Биржевая цена зимнего дизельного топлива обновила рекорд

Как отмечает газета «Коммерсантъ», соответствующие индекс на Санкт-петербургской Международной товарно-сырьевой бирже превысил 62 с половиной тысячи рублей за тонну, что и стало новым максимумом. Также по итогам торгов выросли в цене обе марки бензина, АИ-92 и АИ-95.

Стоимость зимнего дизеля начала расти в ноябре на фоне увеличения спроса. Чтобы пресечь оборот суррогатов на рынке, Федеральная антимонопольная служба предложила проверить поставщиков.

