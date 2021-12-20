Как отмечает газета «Коммерсантъ», соответствующие индекс на Санкт-петербургской Международной товарно-сырьевой бирже превысил 62 с половиной тысячи рублей за тонну, что и стало новым максимумом. Также по итогам торгов выросли в цене обе марки бензина, АИ-92 и АИ-95.
Стоимость зимнего дизеля начала расти в ноябре на фоне увеличения спроса. Чтобы пресечь оборот суррогатов на рынке, Федеральная антимонопольная служба предложила проверить поставщиков.
Биржевая цена зимнего дизельного топлива обновила рекорд
Как отмечает газета «Коммерсантъ», соответствующие индекс на Санкт-петербургской Международной товарно-сырьевой бирже превысил 62 с половиной тысячи рублей за тонну, что и стало новым максимумом. Также по итогам торгов выросли в цене обе марки бензина, АИ-92 и АИ-95.