Чеченский блогер пожаловался на давление на его семью из-за критики Рамзана Кадырова

Хасан Халитов , сейчас живущий в Турции, в интервью телеканалу «Дождь*» рассказал, что родные, оставшиеся в республике, перестали выходить с ним на связь. Ранее его брат в телефонном разговоре сказал, что родственников блогера пригрозили убить, если тот «не успокоится».

Халитов ранее проходил свидетелем по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию – тот получил известность, в нецензурных выражениях обратившись в своем эфире к президенту России Владимиру Путину. Грузинская пресса со ссылкой на спецслужбы называла заказчиком покушения главу Чечни.

Телеканал Дождь* признан в России иностранным агентом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.