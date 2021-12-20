Как пишет газета «Коммерсант», Кириллу Чупрову вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По данным издания, он может быть причастен к раскрытию данных из базы «Розыск-Магистраль», которая содержит сведения обо всех поездках рейсовыми видами транспорта. Силовик якобы за вознаграждение выдавал необходимую информацию о нужном человеке.
Расследование, о котором идет речь, было опубликовано год назад. В нем говорится о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика.
В Самаре судят бывшего полицейского, подозреваемого в утечке информации, связанной с отравлением Навального
Как пишет газета «Коммерсант», Кириллу Чупрову вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По данным издания, он может быть причастен к раскрытию данных из базы «Розыск-Магистраль», которая содержит сведения обо всех поездках рейсовыми видами транспорта. Силовик якобы за вознаграждение выдавал необходимую информацию о нужном человеке.