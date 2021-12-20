Еще четверо россиян в США проходят по делу предпринимателя Владислава Клюшина

На днях он был экстрадирован из Швейцарии и должен предстать перед американским правосудием. Другие фигуранты дела о киберпреступлениях объявлены в розыск. Об этом сообщает прокуратура штата Массачусетс.

Клюшину ранее вменили причастность к хакерским атакам в отношении американских компаний и финансовые операции на основе похищенных конфиденциальных сведений. Сам россиянин связывает преследование со своей работой на российское правительство и доступом к секретной информации.