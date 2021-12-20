Госдепартамент рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину на фоне возросшей угрозы со стороны России

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что условия безопасности, особенно вдоль границы, в Крыму и на востоке страны «непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления».

Источник телеканала CNN ранее утверждал, что президент США приказал использовать все инструменты для того, чтобы удержать Россию от вторжения на Украину.

