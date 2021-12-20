В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что условия безопасности, особенно вдоль границы, в Крыму и на востоке страны «непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления».
Источник телеканала CNN ранее утверждал, что президент США приказал использовать все инструменты для того, чтобы удержать Россию от вторжения на Украину.
Госдепартамент рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину на фоне возросшей угрозы со стороны России
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что условия безопасности, особенно вдоль границы, в Крыму и на востоке страны «непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления».