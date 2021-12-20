Петра Порошенко заподозрили в госизмене и сговоре с российскими властями

Украинские спецслужбы заподозрили Петра Порошенко в госизмене и сговоре с российскими властями. Речь идет о деле о поставках угля с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Адвокат Илья Новиков в эфире «Эха» высказал мнение, что бывший президент Украины Петр Порошенко мог стать подозреваемым по делу о госизмене из-за политических планов нынешних властей страны. По оценке Ильи Новикова, дело в отношении Порошенко сфабриковано нелепо, и обвинительный приговор экс-президенту не вынесут.

Бывший президент Украины вызван на допрос на 23 декабря. Порошенко покинул страну в день, когда ему попытались вручить повестку. В его партии отъезд объяснили заранее запланированным политическим турне в Польшу и Турцию.