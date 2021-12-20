МИД Германии счел необоснованной высылку двух своих дипломатов из России

Чуть ранее Москва объявила двух сотрудников немецкой дипмиссии персонами нон грата в качестве ответной меры. В Германии убеждены, что за высылкой двух немецких дипломатов может последовать осложнение отношений с Москвой. В частности, посол ФРГ Геза Андреас уверяет, что в рамках своей миссии сотрудники диппредставительства ни в чем не провинились. При этом объявление персонами нон грата двух российских дипломатов в Берлине считают адекватной мерой. Ее связали с решением суда немецкой столицы по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года.

В свою очередь, Москва, объясняя свое решение выслать немецких дипломатов, назвала приговор, в котором содержится вывод о причастности к преступлению российских спецслужб, «необъективным» и «политически мотивированным». Из-за этого в российском МИДе считают необоснованным и высылку двух своих дипломатов. В ответ на это, как говорят в ведомстве, и было принято решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ. Ранее же суд в Берлине счел, что главный фигурант дела об убийстве Хангошвили – это 56-летний россиянин — был связан с ФСБ, а мотивом убийства было то, что гражданин Грузии являлся полевым командиром во время Второй Чеченской войны. В результате подсудимого приговорили к пожизненному заключению.

Два года назад Россия и Германия уже обменивались высылкой дипломатов в связи с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили. В Берлине полагали, что сотрудники российской дипмиссии недостаточно помогали в расследовании дела.