Защите запретили обжаловать арест сотрудника горкома КПРФ Иванова

Защите запретили обжаловать арест сотрудника горкома КПРФ Павла Иванова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Владимир Василенко. «14 числа Павлу Иванову, руководителю протестного отдела горкома КПРФ по ч.2 ст. 20.2 КоАП судья назначил 10 суток ареста. В четверг мной была подана апелляционная жалоба, в пятницу мне сообщили, что моя жалоба не может быть рассмотрена Московским городским судом, поскольку у меня нет полномочий, чтобы подавать жалобу. Я подумал, что это шутка, но сегодня я получил копию определения, в котором судья Тверского районного суда по сути рассмотрел эту жалобу и установил, что я, защитник, не имею права обжаловать постановление суда. Я обратился к председателю Тверского районного суда, там мне сказали: «Я вам напоминаю, что вообще-то здесь я решаю, кто и когда говорит», — на мой аргумент, что защитник, допущенный судом, имеет право обжаловать постановление по делу. Он мне заявил, что я ничего обжаловать не имею права и вообще «до свидания». Это грубейшее нарушение права на защиту, беспрецедентное. Чтобы судьи сами на себя рассматривали жалобы и сами по ним давали ответы о том, что «вы не имеете права обжаловать мое постановление», — сказал он.

Правозащитник добавил, что будет жаловаться на действия суда. «Мной будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей, в Следственный комитет по статье 305 УК РФ, потому что это заведомо неправосудное решение. И само определение будет обжаловано», — заключил он.

В Москве арестовали на 10 суток руководителя протестного отдела горкома КПРФ Павла Иванова. Его обвиняют в организации незаконных массовых акций 20 и 25 сентября. В эти даты прошли акции протеста против фальсификации на выборах.