Саратовского полицейского, добывавшего криптовалюту на рабочем месте, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным в превышении должностных полномочий. В ближайшие два года ему нельзя будет работать в правоохранительных органах.

По версии следствия, полицейский получил доступ к временно не используемому помещению и установил там устройство для так называемого майнинга. Переплата за электроэнергию превысила 200 тысяч рублей, сотрудник ГИБДД признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.