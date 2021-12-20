На сына бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико завели новое уголовное дело

Как сообщает штаб политика, Эдуард Бабарико должен был выйти на свободу из СИЗО, где провел полтора года по обвинению от уплаты налогов. Однако этого не произошло из-за нового расследования – его подозревают в разжигании вражды и организации массовых беспорядков.

Отца и сына задержали прошлым летом, когда они ехали в Центризбирком, чтобы сдать подписи, собранные за выдвижение в кандидаты. Защита Бабарико считает преследование политическим: по неофициальным опросам он считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах.