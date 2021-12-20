«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе

По итогам аукциона они так и остались невостребованными, — сообщает агентство ТАСС. Как отмечает газета «Коммерсантъ», с начала года компания транспортировала через соседнюю страну 40 миллиардов кубометров газа, и таким образом выполнила свои обязательства в полном объеме. При этом «Газпром» в течение четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности.

Транзит российского газа через Украину ранее стал частью сделки между Вашингтоном и Берлином. США отказались от введения санкций против оператора газопровода «Северный поток-2», Германия обязалась продвигать продление транзитного договора.