В Евросоюзе одобрили пятую вакцину от коронавируса

Препарат американского производителя «НовоВакс» стал первой белковой вакциной, которой дали зеленый свет на территории ЕС. После того как решение регулятора формально утвердит Еврокомиссия, страны могут начать ее использование.

Несколько дней назад «НовоВакс» получила одобрение Всемирной организации здравоохранения. Вакцина стала уже 8-й по счету в соответствующем списке ВОЗ.

