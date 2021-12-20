Депутата Магаданской городской думы, которого подозревали в браконьерстве, нашли мертвым в своем офисе.

Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, которого подозревали в браконьерстве, нашли мертвым в своем офисе.

Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, а также назначена судебно-медицинская экспертиза – сообщили в Следственном комитете. Рассматривается сразу несколько версий произошедшего. По словам силовиков, депутата могли убить из огнестрельного оружия, но и вариант самоубийства, как говорят следователи, не сбрасывается со счетов. Летом «Новая газета» опубликовала материал со снимком, где человек с ружьем позирует на фоне трупов гусей, журавлей, уток — их телами выложена надпись: «Чукотка 2021». Прокуратура региона тогда поручила начать проверку по факту незаконной охоты.

«Новая газета» выпустила обложку, где пообещала за информацию о позировавшем для фото охотнике вознаграждение. В тот же день один из читателей сообщил, что на снимке депутат от «Единой России» из Магадана Александр Крамаренко. Сам он сказал изданию, что снимок – это фотомонтаж. Однако позже в интернете появилось еще несколько кадров с охоты парламентария.

В отношении Крамаренко, как пишет агентство РИА, было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.