Меньше чем через час в Мосгорсуде начнется рассмотрение жалобы на арест ректора Шанинки

Меньше чем через час в Мосгорсуде начнется рассмотрение жалобы на арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

С просьбой отпустить профессора университета, более известного как Шанинка, выступили адвокаты. Защитники обратили внимание на слова российского президента Владимира Путина, который высказал уверенность в том, что основания для содержания Сергея Зуева в СИЗО нет.

«Новая газета» со ссылкой на близких подсудимого, пишет, что всего в защиту ректора выступили уже более 3 тысяч человек. Все они подписывают обращения в государственные органы, в том числе и письмо на имя президента. Среди подписантов — представители российского и международного ученого сообщества, нобелевские лауреаты, академики и члены-корреспонденты РАН, а также студенты, выпускники и преподаватели Шанинки.

Среди причин, по которым ректора университета просят отпустить, называют не только состояние его здоровья, но и наличие ребенка с диагностированным аутизмом. Самого же Зуева с момента начала следствия неоднократно госпитализировали. В последний раз это произошло в октябре, когда у него случился гипертонический криз, позднее его в третий раз за год прооперировали.

На данный момент, согласно решению судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко, Сергей Зуев должен находиться в СИХО до 7 марта будущего года.