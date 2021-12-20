В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за пытки, организованные представителями власти

Это преступление переводится в разряд особо тяжких и наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Один из авторов документа, Павел Крашенинников, сообщил, что в статью о принуждении к даче показаний вводится отдельный субъект преступления – сотрудник правоохранительных органов». По мнению Крашенинникова, это позволит привлекать к ответственности не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ФСИН – Федеральной службы исполнения наказаний.

Руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что нужно наказывать за пытки не только исполнителей, но и организаторов пыточных конвейеров.

Осечкин добавил, что сегодня на канале Gulagu.net будут опубликованы материалы, касающиеся работы ФСИН в Красноярском крае.