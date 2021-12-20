Отец соратника Навального Юрий Жданов считает, что общественное внимание к его делу сыграло большую роль

Отец экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Ивана Жданова Юрий Жданов считает, что общественное внимание к его делу сыграло большую роль при вынесении приговора. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Почему не закатали окончательно? Думаю, что, в первую очередь, это связано с тем, что уж больно надуманное дело, что оно совершенно из области фантастики. И мне кажется, что не последнюю роль сыграло общественное мнение и обсуждение всей этой ситуации. Хотя, по сути дела, это частная ситуация, и масштаб событий небольшой, но обратили внимание», — сказал Ю.Жданов.

Он считает, что «политическая подоплека» его дела «связана исключительно с тем», что его сын Иван является активным сторонником Алексея Навального и «не последним человеком в оппозиционной деятельности».

Ю.Жданов отметил, что считает свое уголовное преследование несправедливым. «Я говорю о несправедливом решении суда, о несправедливом обвинении меня в преступлении, которое я не совершал. Здесь же еще перевернутая ситуация: высказывает свое мнение сын, а отцу приходится за это отвечать. Это вообще какое-то Средневековье. Тут даже никакого логического объяснения не может быть», — пояснил он.

Ю.Жданов также призвал общество уделять больше внимания делу Лилии Чанышевой, которую обвинили в руководстве экстремисткой организацией из-за того, что она являлась лидером структуры Навального в Уфе. «Я считаю, здесь тоже нужно больше общественного внимания. Власть не может не прислушиваться, не может игнорировать, хотя делать вид может», — заключил он.

Накануне суд в Ненецком автономном округе приговорил Юрия Жданова к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Ему также назначен двухлетний испытательный срок.

Следствие утверждало, что в бытность чиновником в НАО Жданов помог с выделением социального жилья одной из женщин, которая, как выяснилась впоследствии, в нем не нуждалась. Своей вины Жданов не признал.

* Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.