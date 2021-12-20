Известная индийская актриса Айшвария Рай Баччан вызвана на допрос к следователю в связи с «панамским досье»

Известная индийская актриса Айшвария Рай Баччан вызвана на допрос к следователю в связи с так называемым «панамским досье», в котором содержатся данные об офшорных счетах, – пишет местная пресса. Официальные обвинения звезде Болливуда пока не предъявлены.
2021-12-20T11:34:49+03:00
2021-12-20T12:03:42+03:00
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11:34, 20 декабря 2021
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