Это подтвердил глава Министерства промышленности Денис Мантуров. Он объяснил это вложением в другой проект. Доля арабских инвесторов оценивается в 300 миллионов долларов.
«Вертолеты России» – единственный в стране разработчик и производитель вертолетов, – отмечает агентство Интерфакс.
Арабские суверенные фонды вышли из капитала компании «Вертолеты России»
Это подтвердил глава Министерства промышленности Денис Мантуров. Он объяснил это вложением в другой проект. Доля арабских инвесторов оценивается в 300 миллионов долларов.