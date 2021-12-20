Арабские суверенные фонды вышли из капитала компании «Вертолеты России»

Это подтвердил глава Министерства промышленности Денис Мантуров. Он объяснил это вложением в другой проект. Доля арабских инвесторов оценивается в 300 миллионов долларов.

«Вертолеты России» – единственный в стране разработчик и производитель вертолетов, – отмечает агентство Интерфакс.