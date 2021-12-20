На востоке Москвы строятся семь храмов

Еще один готовят к началу строительства, – сообщила пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина. Он, напомню, курирует «Программу-200». Она предусматривает строительство и реконструкцию 200 православных церквей в столице. Власти утверждают, что программа реализуется на благотворительные пожертвования.