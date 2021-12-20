На Камчатке с 21 декабря отменяются QR-коды для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов

На Камчатке с 21-го декабря отменяются QR-коды для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов по местным направлениям. Власти объясняют это «значимостью перемещения граждан в новогодние праздники». На пассажирском транспорте будет действовать только масочный режим.