Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законопроект, ужесточающих наказание за пытки для представителей власти. В то же время некоторые положения документа нужно уточнить при доработке ко второму чтению, –считает омбудсмен. Сегодня стало известно, что законопроект внесен в Госдуму. Он может быть принят в весеннюю сессию.