Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законопроект, ужесточающих наказание за пытки для представителей власти. В то же время некоторые положения документа нужно уточнить при доработке ко второму чтению, –считает омбудсмен. Сегодня стало известно, что законопроект внесен в Госдуму. Он может быть принят в весеннюю сессию.
2021-12-20T11:32:54+03:00
2021-12-20T11:32:54+03:00
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11:32, 20 декабря 2021
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