Судебный процесс по делу россиянина Егора Дудникова будет проходить в закрытом режиме

Так решил судья Сергей Хрипач по ходатайству прокурора, – сообщают белорусские правозащитники. Дудникову предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. По одной статье россиянину грозит до 12 лет лишения свободы, а по другой до 7 лет.