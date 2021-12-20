Илья Сачков, арестованный по обвинению в госизмене, год назад записал видео на случай своей смерти или ареста

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по обвинению в государственной измене, год назад записал видео на случай своей смерти или ареста и разослал его близким друзьям, – сообщает журнал «Форбс» со ссылкой на людей, близких к бизнесмену.

Сачков находится в СИЗО с конца сентября. СМИ выдвигали несколько версий преследования Сачкова. Одна из них – публичная критика главы хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца. В середине декабря Сачков через адвокатов передал обращение из СИЗО, в котором признал, что был «категоричен и жесток в своих высказываниях, но это не делает его изменником родины».