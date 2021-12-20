Хамовнический суд рассматривает административное дело Митрохина об организации несогласованного митинга

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению административного дела депутата Мосгордумы Сергея Митрохина об организации несогласованного митинга. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Митрохин.

Он уточнил, что речь идет о претензиях из-за его встречи с избирателями у метро «Спортивная» в прошлый четверг. «Там мы обсудили ситуацию в районе Хамовники, которая жителям очень не нравится. Была принята резолюция с требованием вернуть назад все автобусные маршруты, убрать лишние, которые возникли после реформы транспортной сети, и отменить повышение платы за парковку в районе, которое должно произойти с 1 января», — уточнил С.Митрохин.

Политик напомнил, что по окончании этой встречи он был задержан и доставлен в ОВД «Хамовники». «Мне вменили в вину организацию несогласованного митинга — это статья 20.2 КоАП РФ. Надо сказать, что никаких предупреждений о том, что происходит что-то незаконное, полиция не выносила ни мне, ни гражданам. Я считаю, что мои действия были абсолютно законными: я выполнял свои депутатские обязанности. Происходящее расцениваю как произвол и надеюсь на объективность суда», — заключил С.Митрохин.