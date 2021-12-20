Бездомные смогут сделать прививку от коронавируса в московском офисе благотворительной организации «Ночлежка»

Об этом «Эху» рассказала директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.

Байбакова признала, что выездную вакцинацию было достаточно сложно согласовать с властями, которые долго отказывались признать специфику проблемы и ссылались на достаточное количество прививочных пунктов. Привиться смогут только 15 человек, имеющих российский паспорт. Именно столько доз согласился выделить департамент труда и социальной защиты.