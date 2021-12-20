В российском МИДе считают, что США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности и выдвинуть некие условия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Ранее МИД опубликовал проекты договора с США и НАТО, в которых, в частности, Москва требует от НАТО не расширяться на восток, в том числе за счет Украины и Грузии.